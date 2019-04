BOLOGNA – L’auto su cui viaggiava si è ribaltata e un giovane di 26 anni è morto a Castel San Pietro il 17 aprile. Luca Trevisani stava tornando a casa a bordo della sua auto, una Ford Ka, quando ne ha perso il controllo. I soccorsi sono stati tempestivi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 4 del mattino Trevisani stava rientrando a casa quando percorrendo la strada si è ribaltato. Il giovane che si era diplomato all’istituto alberghiero era appassionato di viaggi e di cultura indigena. Gli amici lo descrivono come “una persona meravigliosa, per tutti era come un fratello”. Dopo un viaggio i sud America e aver vissuto con uno sciamano in Perù, era tornato in Italia dalla sua famiglia ed era tornato a lavorare nell’Outlet vicino casa.