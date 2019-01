CASERTA – Hanno perso il controllo dell’auto e si sono schiantati contro una rotonda, prima di finire contro la caserma dei carabinieri della Forestale di Castel Volturno. Cristina Stanganella, 34 anni, è morta nell’incidente mentre il guidatore, Francsco Avolio, è rimasto ferito ed è stato ricoverato nell’ospedale di Aversa.

Ad assistere all’incidente stradale è stata una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona. I militari hanno visto la vettura in corsa e hanno cercato di seguirla, ma non sono riusciti a impedire lo schianto. Avolio, 28 anni, fino al 30 gennaio si trovava agli arresti domiciliari per spaccio di droga, ma il provvedimento era stato revocato. L’incidente è avvenuto sulla via domiziana e per Cristina, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.