CASERTA – Una dottoressa di 61 anni è stata arrestata con l’accusa di aver abusato di un bimbo di 9 anni l’8 novembre a Castel Volturno, in provincia di Caserta. I genitori avevano affidato alla donna il loro figlio per passare del tempo nella casa al mare lo scorso agosto e proprio in quell’occasione sarebbero avvenuti gli abusi.

Stando a quanto riferito dall’Ansa, la donna è un medico specializzato in chirurgia estetica ed è residente a Napoli e amica della famiglia. I genitori le hanno affidato il piccolo, che si è recato nella casa al mare con piscina della dottoressa.

Il bimbo dopo essere tornato a casa si è confidato con la sorella, a cui ha detto di essere stato parzialmente denudato e l’avrebbe costretto a subire atti sessuali, anche violenti. I fatti sarebbero accaduti ad agosto e sull’ordine del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata portata in carcere dopo le indagini coordinate dalla Procura.