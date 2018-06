ROMA – Gianmarco Garofoli della Sc Recanati, 16enne di Castelfidardo (Ancona), una delle promesse più cristalline del ciclismo marchigiano, è rimasto vittima di un incidente. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Mentre stava rientrando a casa in bicicletta da un allenamento, a soli 500 metri da casa, ha fatto un frontale con una Fiat Panda che viaggiava nella direzione opposta alla sua.

Fortunatamente le sue condizioni sin da subito non sono apparse particolarmente gravi. Trasportato in ospedale per i controlli medici e una TAC gli è stata diagnosticata la frattura della clavicola che lo costringerà ad un mese di convalescenza.