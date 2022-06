A Castelfidardo in provincia di Ancona, oggi 8 giugno, attorno alle 13 c’è stato un tragico incidente. A perdere la vita è stato un motociclista che si è schiantato contro una mietitrebbia in via XXV Aprile.

Castelfidardo, tragico incidente: motociclista perde la vita

Il giovane sulla moto aveva 26 anni ed era di Castelfidardo. E’ deceduto a causa di un frontale la cui dinamica ancora non è chiara. E’ stato soccorso da un medico arrivato in elicottero dall’ospedale di Torrette, ma per il giovane non c’era nulla da fare.

Inutile il tentativo di rianimarlo sulla strada da parte del personale sanitario. Sul posto, oltre al 118, sono arrivate le forze dell’ordine. Si tratterebbe di un frontale: la Polizia municipale sta indagando sulle responsabilitò.

Sul posto dello schianto amici e parenti

Sul posto sono arrivati parenti e amici. La strada è stata chiusa al transito per permettere agevoli operazioni di soccorso.