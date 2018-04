ANCORA – Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto, impiccato, a Castelfidardo, in provincia di Ancona.

Il ragazzo si è impiccato nella sua camera da letto dopo una serata passata con gli amici. A ritrovare il ragazzo i genitori che erano andati a svegliarlo. Quando sono entrati, la macabra scena. Il ragazzo era morto da alcune ore.

Secondo quanto raccontato ai militari il ragazzo sabato sera era uscito con gli amici per poi rientrare in tarda serata. Poi il gesto estremo senza lasciare nessun messaggio ai propri cari. Per i Carabinieri non ci sarebbero dubbi accreditando subito l’ipotesi del suicidio. Anche se nessuno, al momento, riesce a spiegarsi il motivo.