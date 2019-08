CASTELFIORENTINO (FIRENZE) – Un operaio albanese di 27 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Castelfiorentino (Firenze) mentre sul tetto di un magazzino eseguiva lavori di posa di catrame e improvvisamente ha preso fuoco la copertura.

L’operaio si è mosso per evitare il fuoco e a quel punto è precipitato da un’altezza di dieci metri sul piazzale dell’azienda. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Inviato anche l’elisoccorso Pegaso ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’area è stata intanto posta sotto sequestro e stanno operando anche i tecnici della prevenzione dell’Asl Toscana Centro. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Careggi.

L’incendio in un’azienda di vernici a Brendola (Vicenza)

Lo scorso 1 luglio, un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in un’azienda di vernici a Brendola, in provincia di Vicenza. i quel caso sono dovute intervenire numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno impedito che le fiamme alte fino a 20 metri si estendessero ad altri fabbricati.

L’azienda si trova a lato dell’autostrada A4 Milano-Venezia, nei pressi del casello di Montecchio. Dal rogo si sono alzate enormi volute di fumo nero, visibili da decine di chilometri di distanza. Molti automobilisti in transito hanno dato l’allerta, chiamando il 115. A scopo precauzionale è stata chiusa la strada provinciale 500 e molte strade che dal casello della A4 portano al paese vicentino. Il Comune ha ordinato l’evacuazione delle abitazioni nel raggio di 500-600 metri.

Fonte: Ansa