Due donne sono state trovate morte in casa per colpi di arma da fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 13 giugno, in una zona di campagna che fa parte del comune di Castelfranco Emilia in provincia di Modena.

A sparare sarebbe stato un uomo, marito di una 47enne, una delle due donne uccise. L’altra vittima è la figlia della donna di 22 anni. Entrambe le donne erano di origini rumene. Questa la ricostruzione su cui stanno lavorando i Carabinieri del nucleo investigativo di Modena, insieme ai colleghi della Tenenza di Castelfranco. Sarebbe stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi.

Duplice femminicidio a Castelfranco Emilia

Il duplice femminicidio è avvenuto in via Cassola di Sotto a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). Come movente i Carabinieri stanno vagliando una crisi proprio in questa relazione di coppia. I due stavano per separarsi e spesso litigava. A dare l’allarme, oltre all’uomo, anche alcuni vicini, che potrebbero aver udito gli spari.

Nei confronti dell’uomo, un imprenditore italiano ora in pensione, sarà adottato un provvedimento cautelare. Il duplice omicidio è stato commesso tra le frazioni di Manzolino e Cavazzona.

In Italia 41 femminicidi nel 2022

Con questo doppio femminicidio salgono a 41 le donne uccise in Italia. A contare i casi avvenuti fino ad ora è Leggo.