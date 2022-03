Castelfranco Veneto, ragazzo di 22 anni morto per meningite fulminante in due giorni (foto ANSA)

Un ragazzo di 22 anni di Castelfranco Veneto (Treviso), è morto in appena due giorni per aver contratto una meningite fulminante. In chemioprofilassi, sono stati posti 14 contatti stretti della giovane vittima.

Nella giornata di venerdì 25 marzo, un ragazzo di 22 anni è morto per una meningite da meningococco fulminante. Il giovane risiedeva a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, e aveva manifestato i primi sintomi nella serata di mercoledì. In particolare, aveva sofferto di rinite e perdita di sangue dal naso. Nella giornata di giovedì erano subentrate altre sintomatologie come cefalea, vomito, stanchezze e febbricola. Nella notte tra giovedì e venerdì, il quadro clinico del giovane si è improvvisamente aggravato con l’insorgere di debolezza gli arti inferiori, difficoltà respiratorie, dolore e macchie sul volto e sul tronco. Il ragazzo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti ma si è spento nella mattinata di venerdì.

Individuati 14 contatti stretti della vittima

Dagli accertamenti condotti in ospedale, è emerso che la diagnosi della vittima fosse compatibile con una malattia invasiva da meningococco, ed ulteriori approfondimenti di laboratorio hanno individuato come responsabile il sierotipo B. Il batterio ha un’incubazione media di quattro giorni ma può arrivare anche a un massimo di dieci. La malattia si trasmette per via respiratoria con il contatto diretto.