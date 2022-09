Castellammare di Stabia, 49enne muore al pronto soccorso in attesa di cure: era chiuso per sanificazione da Covid (foto ANSA)

Era arrivato al pronto soccorso di Castellammare di Stabia con forti dolori al petto e una seria difficoltà respiratoria. In attesa di cure è deceduto nella sala d’attesa del nosocomio, chiuso per una sanificazione, dopo aver assistito due casi di Covid all’interno della struttura.

Castellammare di Stabia, muore durante l’attesa al pronto soccorso

Secondo quanto è stato riferito dai familiari della vittima, l’uomo, di 49 anni, è morto senza ricevere assistenza. La vicenda è accaduta lo scorso martedì, 20 settembre. Pochi minuti prima delle 22, dopo il triage, l’uomo era stato trasportato nella sala di attesa, dove ha perso la vita mentre aspettava di essere visitato. I suoi parametri sono precipitati velocemente, fino al decesso, a seguito di un arresto cardiaco.

Doppia indagine

La salma del 49enne dovrà essere sottoposta ad un esame autoptico, mentre la sua cartella clinica è al vaglio proprio in queste ore. Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per accertare “eventuali responsabilità degli operatori in servizio” in merito alla morte dell’uomo. Russo annuncia che “nel caso dovesse svolgersi un procedimento giudiziario, l’Asl Napoli 3 Sud si costituirà parte civile”. La direzione generale aziendale “è vicina alla famiglia della vittima per il gravissimo lutto che la ha colpita”.