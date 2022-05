Incidente mortale sulla Statale Sorrentina a Castellammare di Stabia. Lo schianto tra una Jeep e una moto. Ha perso la vita un giovane di 30 anni mentre la sua fidanzata è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento. Sul posto ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Castellammare di Stabia, incidente mortale sulla Sorrentina

I fatti sono accaduti verso le ore 14 di oggi venerdì 13 maggio. Il ragazzo, residente a Vico Equense, era in sella alla sua moto in compagnia della sua fidanzata quando ha impattato un’auto all’altezza dell’albergo “Towers”, sulla Strada Statale 145 Sorrentina, a Castellammare di Stabia. L’impatto è stato terribile. Il giovane è deceduto sul colpo.

Sul posto sono giunti dopo poco i soccorsi ma per il 30enne era già troppo tardi ed i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nell’incidente è rimasta ferita anche la fidanzata del giovane centauro che è stata trasportata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Leonardo” per le cure e gli accertamenti del caso.