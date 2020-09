Castellammare di Stabia, rapporto orale in spiaggia in pieno giorno. I bagnanti li filmano

Non sono riusciti a trattenersi, ma qualcuno li ha fotografati durante un rapporto orale sulla spiaggia di Castellammare di Stabia.

Ses*o in spiaggia a Castellammare di Stabia. Una coppia non si trattiene e incurante delle persone che affollavano la spiaggia in quel momento, consuma un rapporto orale.

Forse pensavano di non essere visti, ma qualche bagnante si è accorto della scena e così ha deciso di riprenderla pubblicando il video online.

I due amanti non sembrano preoccupati di trovarsi a pochi metri dal lungomare della Villa comunale.

Decine di cittadini hanno deciso i segnalare immediatamente quanto stava accadendo.

All’arrivo delle Forze dell’ordine però, la coppia si era già allontanata, evitando così la salatissima multa di rito.

Il posto scelto dagli amanti non era inoltre, né balneabile né transitabile, anche se ogni giorno alcuni tra turisti e residenti prendono il sole o fanno il bagno.

A pubblicare il video incriminato sono stati i volontari di Sos Stabia – poi riportato anche da Napoli Today – che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

E’ solo l’ennesimo episodio di altri simili accaduti durante l’estate.

Il precedente a Torre Sant’Andrea in Salento

Una coppia si è lasciata andare in pieno giorno, sotto il sole, a Torre Sant’Andrea. E naturalmente i bagnanti non hanno perso occasione per riprendere l’amplesso sugli scogli. (fonte NAPOLI TODAY)