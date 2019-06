TARANTO – Ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava con un amico e si è schiantato contro un albero. Un ragazzo è morto la mattina del 20 giugno a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, mentre l’amico è rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani erano a bordo di un grosso scooter intorno alle 6 del mattino di giovedì e percorrevano il corso principale della località balneare jonica, quando per cause ancora da determinare si sono schiantati contro un grosso albero in viale dei Pini.

Subito sono scattati i soccorsi, ma per uno dei due giovani non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’altro ragazzo invece è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente, in cui non sarebbero coinvolti altri veicoli.