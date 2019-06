PAVIA – Due coniugi di Cava Manara hanno perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi lungo la strada statale Bressana-Salice Terme a Castelletto di Branduzzo. Le vittime sono Roberto Callegari, 49 anni, e la moglie Federica Bianchi, 45 anni. Nel pomeriggio di sabato 15 giugno stavano viaggiando in direzione Voghera in sella alla loro moto Guzzi. Improvvisamente e per cause ancora da accertare, scrive Il Giorno, il mezzo si è scontrato con un’auto. Si tratta di una Nissan Juke che stava eseguendo una manovra per svoltare a sinistra.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione l’impatto non ha lasciato scampo ai due coniugi. Le due vittime lasciano un figlio di 17 anni. Non destano invece preoccupazione le condizioni del conducente dell’auto, che ha riportato solo ferite superficiali. (fonte IL GIORNO)