Castelletto Stura (Cuneo), scontro tra due auto e un van: morto un 24enne di Montanera

Un 24enne di Montanera, Davide Tomatis, è morto in uno scontro frontale fra due auto e un van avvenuto nella serata di venerdì, 26 novembre, sulla strada provinciale 3 a Castelletto Stura, in provincia di Cuneo. Le notizie purtroppo sono ancora frammentarie.

Nello scontro sono rimasti feriti una ragazza di 23 anni e un uomo di 68, entrambi residenti a Sant’Albano Stura.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione la ragazza alla guida di una Ibiza, all’improvviso, ha perso il controllo della macchina e ha centrato, frontalmente, la Punto condotta da Davide Tomatis. La Punto è stata poi colpita da un’altra, macchina, una Mercedes, guidata dal sessantottenne. Ma questa al momento è solo una prima ricostruzione.

I soccorsi

Scattato l’allarme sono intervenuti i carabinieri di Centallo e Morozzo, squadre di vigili del fuoco e l’équipe del 118. La ventitreenne e il sessantottenne sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Cuneo: le loro condizioni non risultano gravi. Per permettere le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa e il traffico deviato sull’autostrada e nella zona di Tetti Pesio.