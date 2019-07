PAVIA – Un uomo di 33 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera, 7 luglio, a Castello d’Agogna (Pavia), in Lomellina. Il 33enne, che abitava nel comune lomellino, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura finendo in un campo.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso dell’uomo a causa delle gravissime ferite riportate. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

E’ stato un fine settimana tragico sulle strade della provincia di Pavia: il bilancio è di tre morti (oltre al 33enne di Castello d’Agogna, anche due giovani di 26 e 23 anni) e due feriti gravi (di 28 e 19 anni). (fonte ANSA)