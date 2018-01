TREVISO – Una donna si è tolta la vita gettandosi sotto un treno della linea Bassano-Venezia la mattina del 22 gennaio a Castello di Godego, in provincia di Treviso. La vittima, C. V., aveva 43 anni e all’arrivo del treno intorno alle 7,30 del mattino è saltata sui binari e per lei non c’è stato nulla da fare. La linea ferroviaria è stata interrotta per oltre 2 ore e solo dopo le 10 del mattino la circolazione è ripresa regolarmente.

Vittorino Bernardi sul sito Il Gazzettino scrive che la donna, residente a Castello di Godego, soffriva di depressione. La mattina di lunedì è uscita dalla sua casa all’alba e si è diretta nei pressi di un passaggio a livello, dove si è gettata contro il treno in arrivo: