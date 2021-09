Ciro Di Pietro, carabiniere di 35 anni, si è tolto la vita il giorno prima del suo matrimonio. Il Militare dell’Arma, che prestava servizio nel comando di Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia, si è ucciso sparandosi un colpo in testa con l’arma di ordinanza. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto.

Carabiniere si spara il giorno prima del suo matrimonio

A trovarlo agonizzante nella sua casa a Casina, la futura moglie che ha chiamato immediatamente i soccorsi, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sotto shock amici e colleghi: il 35enne era un militare del reparto radiomobile, una “persona educatissima e stimata” come viene descritta dai conoscenti. Sabato sera la compagna che conviveva con lui da diverso tempo l’ha trovato in casa privo di vita. Le nozze si sarebbero dovute celebrare proprio domenica nella chiesa di Casina. Si tratta del quinto suicidio da parte di un militare dell’Arma nel giro di un mese.

Funerali del carabiniere morto

Coinvolte nelle indagini anche le forze dell’ordine e i colleghi del carabiniere, ma la dinamica è stata chiara fin da subito, tanto che i funerali sono stati fissati per oggi, lunedì 27 settembre, alle 14:30 presso l’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.