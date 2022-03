Ha ucciso la suocera con una piccola katana davanti al figlio di 5 anni. Con questa accusa un 36enne è stato arrestato a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, Tiziana Gatti, aveva 62 anni.

Omicidio Castelnovo Sotto, uccide la suocera con una piccola katana

Secondo la ricostruzione dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia, tutto è accaduto poco dopo le 7 della mattina. Tiziana Gatti era andata a casa della figlia per darle una mano coi due nipotini. Normalmente portava prima all’asilo il più grande, di 5 anni, e poi teneva il più piccolo di 15 mesi. Ieri però è scoppiata una lite col compagno della figlia e quest’ultimo l’ha colpita con una piccola katana, una tipica spada giapponese. Al momento dell’aggressione la figlia della vittima si stava preparando in un’altra stanza.

I motivi della lite che ha portato all’omicidio

La coppia, non sposata, era in forte crisi sentimentale e vicina alla separazione. Il 36enne però continuava a vivere in casa. Secondo le testimonianze non è stata la prima discussione tra suocera e genero. Quest’ultimo, infatti, si sarebbe infatti sentito “infastidito” dai rimproveri della suocera che, in particolare, gli avrebbe più volte messo in chiaro la cruda verità sul fatto che il rapporto con la figlia fosse ormai terminato. Secondo i carabinieri questi dissidi avrebbero portato al triste epilogo.