SIENA – Ucciso con diverse coltellate alla schiena nell’appartamento dell’azienda dove lavorava. Un uomo di 63 anni e di origine marocchine, che lavorava nella fornace di laterizi di Castelnuovo Berardenga (Siena) da anni, è stato trovato morto la sera del 4 gennaio.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima lavorava come custode alla fornace che produce laterizi e viveva in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai. Il corpo è stato trovato con almeno sei coltellate alla schiena e sul caso indagano i carabinieri.