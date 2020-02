ROMA – Alla guida senza patente, sospesa gli da aprile, e sotto l’effetto di droga ha investito un ragazzo di 19 anni che attraversava la strada a Castelnuovo di Porto (Roma) ed è fuggito. E’ accaduto la mattina di giovedì 13 febbraio in via Pian Braccone Francalancia.

Il ragazzo investito, un giovane romeno residente a Castelnuovo di Porto. E’ stato soccorso e trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato in prognosi riservata: è in pericolo di vita. Al volante dell’auto c’era un romano di 41 anni, disoccupato e con precedenti.

Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il conducente era alla guida dell’auto con patente sospesa dall’aprile 2019 e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il mezzo è stato sequestrato mentre il l’uomo è stato arrestato per “lesioni personali stradali gravissime” e portato in carcere a Rebibbia, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. (Fonte: Ansa)