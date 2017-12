Castelsantangelo sul Nera, il secondo inverno dei terremotati in roulotte

ROMA – In una diretta Facebook divenuta virale, il blogger romano Tommaso Longobardi mostra alcuni terremotati di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, che a distanza di più di un anno dal sisma che colpì il centro Italia, vivono ancora nelle roulotte.

Durante la diretta, uno dei terremotati spiega come molti di loro siano ancora in attesa delle famose soluzioni abitative (SAE) e per questo motivo, per rimanere nelle zone dove hanno sempre vissuto, sono costretti ad abitare nelle roulotte. I bagni sono posizionati all’esterno, dove le temperature scendono sotto i -10°. Nonostante questo, ci tengono a far sapere che se pur si sentono abbandonati dallo Stato, molte associazioni e cittadini volontari gli sono stati molto vicini.

“Promisero a questa povera gente una rapida consegna delle casette. Invece, a più di un anno di distanza, addirittura ce ne sono ancora molte in costruzione”.