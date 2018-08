SASSARI – Una barca è affondata al largo del litorale di Lu Bagnu a Castelsardo, in provincia di Sassari, la mattina dell’11 agosto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Le vittime sono due uomini sulla sessantina che si trovavano sull’imbarcazione. Il primo morto è stato recuperato sugli scogli, come se avesse tentato di raggiungere la riva a nuoto, il secondo è stato scoperto all‘interno della cabina semiaffondata. La piccola barca da 6 metri, si trovava molto vicino alla riva, a circa 150 metri dalla costa di Rasciada.

Sul posto sono al lavoro i tecnici della Scientifica e i vigili del fuoco. Il cadavere della prima vittima è stato scoperto sugli scogli dopo alle 8.30 da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres.

L’imbarcazione, probabilmente è finita stanotte in una secca. Gli uomini di una motovedetta e i vigili del fuoco, durante una successiva immersione, hanno trovato l’altro corpo, rimasto nella barca.

La prima vittima è già stata identificata. Secondo quanto dichiarato non si tratterebbe di turisti. La Capitaneria di porto ha recuperato l’imbarcazione e i corpo ed ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto in mare e le ultime ore di vita delle due vittime che hanno portato alla loro morte.