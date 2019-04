TERNI – Schianto auto contro moto lungo la Strada Provinciale 41, alle porte di Casteltodino, in provincia di Terni. Lorenzo Marcelli, 25 anni appena, è morto sul colpo. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio. Stando ai primi rilievi sembra che il giovane sia stato sbalzato dalla sella della sua moto, una Mv Agusta 800, a seguito dell’impatto con una Fiat Stilo, guidata da un quarantacinquenne, nei pressi di un distributore di benzina.

Sul posto sono immediatamente accorsi gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Lorenzo, originario di Montecastrilli, era molto conosciuto in zona: dopo aver giocato per anni nel calcio dilettantistico, ora era in forze alla Sc Acquasparta nel campionato Uisp. Lavorava nell’azienda di impiantistica termoidraulica del padre Orazio. Lascia i genitori e una sorella.

La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia "per la perdita di un figlio che è quanto di più prezioso ci sia su questa terra. Non credo ci siano parole per raccontare un dolore così grande. Qui ci si conosce tutti e ciò che resta è il dramma, nel cuore di ognuno di noi. Siamo e saremo vicini a chi è stato colpito direttamente".