Castelvetrano, ex carabiniere trovato morto in casa

ROMA – Nella mattinata di ieri, 27 maggio, è stato ritrovato morto nella propria abitazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani, un uomo di 52 anni.

La vittima, Francesco Centonze, era celibe ed era un carabiniere in congedo che viveva da solo, ma da diversi giorni non si era più visto in giro.

I vicini di casa ed i parenti hanno provato a bussare con insistenza alla sua porta senza avere risposta.

A quel punto hanno chiamato i Carabinieri che hanno trovato il cadavere dell’uomo in avanzato stato di decomposizione.

Pare che l’uomo si sia tolto la vita e il medico legale non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso che pare risalga a tre o quattro giorni fa.

Il 52enne era stato per quasi trenta anni nell’Arma ed aveva prestato servizio in Lombardia e Val d’Aosta poi la decisione di andare in congedo e di tornare a casa fino al tragico gesto. (fonte PRIMA PAGINA TRAPANI)