CREMONA – Violento incidente alle porte di Castelvetro Piacentino sabato 23 dicembre. Intorno alle 5:50 uno scontro frontale ha coinvolto due auto che viaggiavano sulla Strada Provinciale 10, poco prima del ponte per Cremona.

Nell’impatto, scrive la Gazzetta di Parma, una donna di 56 anni, Giovanna Tonarelli, di Cremona, ha perso la vita, morendo sul colpo. A causare l’incidente un’auto che veniva in direzione opposta, guidata da un giovane di 22 anni di Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi), che è stato a sua volta ricoverato all’ospedale di Cremona in condizioni non gravi.

Il giovane è stato poi arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Dal test alcolemico è risultato avere nel sangue un tasso di alcol di cinque volte superiore al consentito.

Scrive il quotidiano parmense: