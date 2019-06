ROMA – Adriano Dondi, 59enne giornalista reggiano, è morto venerdì sera, 31 maggio, nella frazione di Cà di Sola a Castelvetro, in provincia di Modena. Fatale uno scontro frontale tra la sua moto e una Fiat Palio. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, in particolare chi dei due sia stato a invadere la corsia opposta. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Illeso, invece, è rimasto il conducente della Fiat, un ragazzo originario di Maranello.

Dondi era un collaboratore del canale AutomotoTv e di altre testate, ricoprendo il ruolo di inviato nel campionato mondiale di motocross MxGp. Venerdì sera, come raccontano la moglie e la figlia al Resto del Carlino, aveva cenato con degli amici e aveva pensato di usare lo scooter e non l’auto. “Una si preoccupa dei viaggi intercontinentali per tanti anni. E alla fine è stata una banale trasferta nel modenese a portarcelo via” ha detto la figlia. (fonte IL RESTO DEL CARLINO)