Castiglione (Brescia), auto si ribalta in un campo: grave un bambino di 6 anni

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo il bimbo bresciano di 6 anni che, nel pomeriggio di venerdì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Castiglione delle Stiviere, lungo la Provinciale che collega Medole e Carpenedolo.

L’incidente

Il bambino era nella Fiat 600 guidata dal padre, un 47enne di Acquafredda. Secondo una prima ricostruzione il 47enne, per cause ancora da accertare, è andato dritto a una curva e la macchina si è poi ribaltata due volte in un campo.

Il bambino, come racconta Brescia Today, è stato soccorso d’urgenza dall’eliambulanza e portato in volo al Papa Giovanni XXIII. È ora ricoverato in prognosi riservata ma non sembra in pericolo di morte.