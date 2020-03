Coronavirus, a Castiglione Messer Raimondo (Teramo) 45 contagiati e 11 morti su 2000 abitanti

ROMA – Quarantacinque contagiati e undici morti su duemila abitanti.

Ancora tre morti, nel giro di poche ore, a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano considerato la Vo’ d’Abruzzo, dove si contano 45 casi di coronavirus su poco più di duemila abitanti.

Con le nuove vittime i decessi totale nel paesino in provincia di Teramo salgono a undici, tutti avvenuti negli ultimi dieci giorni.

Castiglione Messer Raimondo è il centro più colpito in Abruzzo in proporzione al numero degli abitanti ed è stato anche inserito in zona rossa. Anche il sindaco, Vincenzo D’Ercole, 30 anni, uno dei più giovani primi cittadini della regione, è positivo ed è in isolamento a casa.

Le ultime tre vittime sono una donna di 86 anni, un uomo di 90 e uno di 51, vittima più giovane registrata in paese. La prima era ricoverata all’ospedale di Teramo, gli altri due in quello di Atri.

Coronavirus Abruzzo, le parole del governatore Marisilio.

Quattrocento milioni ai comuni? Per il Presidente Marsilio si tratta di “risorse scarse, distribuite tramite i Comuni (che si vedranno aggravare il carico delle attività amministrative e burocratiche in un momento in cui la maggior parte dei Comuni è già messa a dura prova) e con modalità che rischiano di essere persino umilianti. Non è il tempo di distribuire buoni-spesa o pacchi alimentari. Penso che le risorse debbano essere accreditate direttamente sui conti correnti delle famiglie in difficoltà, di tutti quei soggetti costretti a rimanere senza lavoro e senza reddito, senza burocrazia e senza indugio. Anche il fondo di 4,3 miliardi girato ‘subito’ da Conte ai Comuni è in verità una somma già esistente in Bilancio, che lo scorso anno venne accreditato nelle stesse modalità e negli stessi tempi ai Comuni stessi, con il quale i Comuni già affrontano la ‘normale’ marginalità sociale. La crisi apocalittica che stiamo vivendo ha bisogno di nuove risorse e di numeri imponenti, non si combatte con piccoli interventi e timide anticipazioni”.

Fonte: Ansa.