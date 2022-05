Catania, auto travolge due pedoni a San Giovanni Galermo: morto 39enne, ferito il padre

Un morto e un ferito grave è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a San Giovanni Galermo, quartiere periferico di Catania. A intervenire sul posto la polizia municipale su segnalazione di un cittadino. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale a Catania, auto investe due pedoni e scappa

Un’auto ha investito due pedoni. Un uomo di 39 anni ha perso la vita. Il padre, di 59 anni, è ricoverato all’ospedale Cannizzaro con fratture. Non sarebbe in pericolo di vita. L’automobilista non si sarebbe fermato per prestare soccorso.

Si indaga ancora sulla dinamica dell’incidente, ma sembra che i due stessero attraversando prima di essere investiti da un’auto. Sul luogo dell’incidente, avvenuto nei pressi dell’ex ristorante La Griglia, in seguito alla segnalazione di un cittadino, sono intervenuti i soccorsi e la polizia municipale oltre ai Carabinieri.