CATANIA – Paura a Catania per una bimba di tre anni: la piccola è stata ricoverata d'urgenza sabato sera, 12 maggio, all'ospedale Vittorio Emanuele con una diagnosi di meningite, malattia per la quale era stata vaccinata. E' stata messa in isolamento nel reparto di pediatria dell'ospedale.

All’arrivo della bimba i medici hanno attivato la profilassi del caso secondo le linee guida del programma sanitario. Secondo quanto riferisce il quotidiano il Messaggero,

le condizioni della piccola starebbero migliorando. E’ stata colpita da meningite batterica, ma non è ancora noto il ceppo. Lo si saprà solo al termine delle analisi. “Oggi è più reattiva – ha detto il direttore sanitario dell’ospedale, Antonio Lazzara – siamo effettuando le analisi per isolare il ceppo”.