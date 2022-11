Catania, dalla nave Geo Barents i cartelli “Help Us”. Sulla Humanity alcuni migranti rifiutano il cibo

Dalla nave Geo Barents, ferma al porto di Catania con i suoi 215 naufraghi a bordo, i migranti ancora non sbarcati hanno realizzato cartelli con pezzi di cartone sui quali hanno scritto “Help Us”

Tre profughi si sono anche tuffati in mare nel tentativo di raggiungere la terraferma. Recuperati, sono stati riportati a bordo.

Ferma in porto anche l’altra nave Ong, la Humanity 1, dove restano 35 persone dopo che 144 sono state fatte scendere perché ritenute “fragili” dalla commissione medica dell’Usmaf.

Qui un gran numero di profughi ha iniziato a non mangiare per protesta “e per la fase depressiva che stanno attraversando” come hanno detto gli attivisti della Ong.

Soccorsi 500 migranti al largo della Sicilia

Circa 500 migranti sono stati salvati in un’operazione di ricerca e soccorso gestita dall’Italia al largo della Sicilia. Oltre 250 sono stati portati dalle motovedette ad Augusta e stanno già sbarcando mentre altri 220 circa, soprattutto donne e minori, saranno trasferiti a Pozzallo. Coordinato dalla prefettura di Siracusa, è già scattato il piano per l’accoglienza, le verifiche sanitarie e le procedure di identificazione. Nella mattinata di luinedì Alarm Phone aveva segnalato un’imbarcazione in difficoltà a largo di Malta, con 500 persone a bordo, partita dalla Libia 3 giorni fa.