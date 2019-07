CATANIA – Un incendio è divampato sul litorale della Plaia di Catania e il vento caldo ha alimentato le fiamme il 10 luglio. Il rogo di vaste dimensioni ha danneggiato gravemente il lido Europa e minaccia gli altri stabilimenti balneari. I bagnanti si sono rifugiati in mare, ma i vigili del fuoco hanno invitato le persone a “rimanere sulla battigia”.

Dalla mattina di mercoledì, i vigili del fuoco sono a lavoro a Catania e nella provincia per incendi di sterpaglie alimentati dal forte caldo e dal vento di scirocco.

I vigili del fuoco invitano le persone a “rimanere sulla battigia” e a “non tentare di rientrare a casa” per tenere libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso e visto che le fiamme sono presenti anche sulla strada. I pompieri hanno già attivato un eventuale piano di recupero delle persone in difficoltà, con mezzi navali o con i due elicotteri che sono già in azione sul posto.

Ad alimentare i roghi le condizioni meteo proibitive: temperature altissime e vento forte che soffia verso il mare che, ipotizzano i vigili del fuoco, hanno sicuramente generato e alimentato fenomeni di “spotting”, ovvero di proiezione di faville incandescenti anche a grandi distanze, dalla vegetazione che bruciava dalla parte opposta della strada.

Situazione adesso sotto controllo in via Anfuso dove un violento rogo è stato domato grazie ad un intervento dei vigili del fuoco con autobotte ed un pick up. La polizia di Stato ha rimosso delle bombole da alcune baracche fatte sgomberare prima che le fiamme le distruggessero. Salvato anche un cane grazie ad un residente che lo ha messo al riparo. (Fonte ANSA)