CATANIA – Due ragazzi, Giuseppe Celano (22 anni) e Kevin Alfonzetti (19) hanno perso la vita dopo uno scontro fatale, a bordo di uno scooter nel quartiere catanese di San Cristoforo. L’incidente è avvenuto nella notte. La dinamica è in corso di ricostruzione, non si esclude, al momento, alcuna ipotesi.

“Ciao vita – Scrive un amico di Kevin su Facebook – oggi ho saputo questa brutta notizia è nemmeno ci credo fino l’altro ieri eravamo insieme a parlare e adesso non ci sei più eri un Leone è un ragazzo in gamba e oggi sono qui a scriverti queste parole mi manchi vita mia spero che un giorno ci incontreremo non è un addio ma un arrivederci resterai sempre nel mio cuore riposa in pace vita”.