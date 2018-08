CATANIA – Accusa gravissima: violenza sessuale su due minorenni in spiaggia. Tre indiani, di 26, 41 e 28 anni, sono stati fermati da personale delle Volanti della polizia a Catania [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

L’aggressione sarebbe avvenuta nella spiaggia libera numero 1 della Plaia ed è stata denunciata dalla madre di una delle due vittime, che sono amiche tra di loro. Secondo l’accusa, i tre, sprovvisti di permesso di soggiorno e senza occupazione, avrebbero molestato le due ragazzine.

Le due vittime, nonostante lo shock, piangendo hanno fornito indicazioni utili alla polizia per individuare i tre extracomunitari in uno spogliatoio del lido. I tre sono stati fermati e condotti in carcere.