Catania, maxi rissa a piazza Currò in seguito ai controlli di un poliziotto in borghese VIDEO (foto Ansa)

Catania, rissa gigantesca in piazza Currò in seguito ai controlli effettuati da un poliziotto in borghese (rimasto poi ferito in questi scontri). Come si può vedere dal video pubblicato da MeridioNews (in fondo all’articolo), l’agente è stato aggredito da diversi giovani ed è rimasto ferito in questa rissa.

Catania, maxi rissa a piazza Currò

Per chi non è della zona, diciamo subito che piazza Currò è uno dei principali centri della movida della città di Catania. Quindi è una zona monitorata con una certa attenzione da agenti in divisa o in borghese. Perché come ogni centro della movida potrebbe essere teatro di scontri, violenza e spaccio di droga.

Questi momenti di follia, immortalati nel video, sono scaturiti dopo che un agente in borghese ha chiesto i documenti a due ragazzi al fine di identificarli (evidentemente aveva notato qualcosa di sospetto o sarebbe rimasto in borghese).

I ragazzi non l’hanno presa bene. Uno dei due è fuggito ed è andato a chiamare rinforzi. L’altro è stato bloccato dall’agente. Ma questi rinforzi sono arrivati pochi minuti dopo e hanno iniziato a colpire l’agente con un lancio di sedie e oggetti vari.

Catania, piazza Currò: l’agente aggredito ha chiamato i rinforzi e sono scattati gli arresti

Anche l’agente è riuscito a chiamare i rinforzi e poco dopo sono giunte sul posto delle volanti di polizia che si trovavano nei paraggi. I poliziotti hanno denunciato ed arrestato diversi partecipanti agli scontri (video YouTube).