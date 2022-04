Catania, non vuole pagare l’ascensore: condomino si costruisce scala abusiva per accedere in casa dalla strada FOTO

Non vuole pagare l'ascensore: condomino si costruisce scala abusiva per accedere in casa dalla strada. Ora l'uomo che vive a Catania è stato denunciato per invasione di suolo pubblico.

di redazione Blitz

Pubblicato il 1 Aprile 2022 - 11:34