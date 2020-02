CATANIA – Stava per piazzare una bomba rudimentale davanti a un distributore automatico di sigarette quando gli è esplosa tra le mani. E’ morto così un ladro, ancora non identificato, a Catania. Un complice che era con lui è riuscito a fuggire.

Il fatto è avvenuto intorno alle 4 della notte scorsa nel popoploso rione di Librino. Secondo quanto riferito da LiveSicilia, il tabacchi oggetto dell’esplosione è del consigliere comunale Graziano del Movimento 5 Stelle.

Nella deflagrazione sono rimaste danneggiate anche alcune auto posteggiate vicino alla tabaccheria.

La vittima, apparentemente un giovane ventenne, è sprovvista di documenti e non è stata ancora identificata. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo e il suo complice, entrambi col volto coperto, si sarebbero avvicinati al distributore automatico di viale Castagnola per forzarlo e rubare le sigarette e i soldi che conteneva. Per fare questo i due hanno utilizzato un ordigno rudimentale che sarebbe deflagrato mentre erano ancora in azione.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e personale medico del 118. Sull’accaduto ha aperto un’inchiesta la Procura distrettuale di Catania.

Fonte: Ansa