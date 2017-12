CATANIA – “Cercasi single per rapporto a tre o a quattro”. I carabinieri di Catania hanno arrestato un siracusano di 51 anni per sfruttamento della prostituzione. L’uomo infatti aveva pubblicato su internet un annuncio in cui reclamizzava gli incontri hot della moglie, una donna di 50 anni, in piazza Stesicoro, nel centro di Catania.

“Vera coppia con lei 38 anni molto bella, seleziona 2, massimo 3 single per organizzare piccola gang con partecipanti di almeno 35 anni, aspetto gradevole, puliti e consapevoli di riflettere almeno 150 volte prima di contattarci. Per chi crede alle favole evitate di contattarci”, recitava l’annuncio. L’uomo, scrive Il Mattino, è stato arrestato: aveva in tasca i soldi di tre uomini che avevano pagato 150 euro ciascuno per rapporti sessuali con la moglie.