CATANIA – In preda ai fumi dell’alcool ha tentato di strangolare suo figlio di 17 anni che aveva svegliato in piena notte mentre dormiva su un divano per farsi preparare una sigaretta. A salvare il minorenne una zia paterna che ha strattonato il fratello portando con sé il nipote. E’ l’accusa contestata a un 43enne arrestato dai carabinieri, in provincia di Catania, per di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura.

Medicato in ospedale al 17enne, che è stato allontanato dalla casa e preso in carico dai servizi sociali, è stato riscontrato un edema alla regione cervicale sinistra. “Mai era stato così… pesante… stavolta sembrava che mi volesse ammazzare” ha detto il ragazzo ai carabinieri che lo hanno sentito. In passato il padre era stato destinatario di un avviso di conclusione indagini per maltrattamenti nei confronti della moglie e del fratello. (fonte ANSA)