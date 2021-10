Il corpo di un uomo di 42 anni senza vita è stato trovato da Carabinieri in un garage di un condominio in via Fiume, in una zona periferica di Catania. Sul corpo sono presenti diverse ferite di arma di taglio.

Sull’omicidio indagano i Carabinieri. La Procura ha imposto stretto riserbo, tanto che il ritrovamento del corpo è avvenuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre. La notizia è trapelata soltanto ora e non sono state ancora rese note le generalità della vittima. L’uomo sarebbe incensurato. Sarebbe stato assassinato con diversi colpi di arma da taglio da una o più persone. tra le ipotesi c’è quella che il delitto è avvenuto al culmine di una lite, forse dopo un incontro “chiarificatore” che si sarebbe tenuto nel garage dove è stato trovato il cadavere.

L’ipotesi è che il delitto sia maturato nell’ambito della sfera personale dell’uomo. Eslcusi collegamenti con la criminalità organizzata. Esclusa anche una possibile rapina. Sul posto sarebbero stati trovati l’auto dell’uomo e gli oggetti personali del 42enne. Tra questi anche il telefono cellulare.

I Carabinieri della compagnia Piazza Dante e del comando provinciale di Catania hanno sentito e continuano ad interrogare familiari, amici e conoscenti del 42enne. Si cerca di ricostruire personalità e ultime frequentazioni. Si cercano anche elementi utili a risalire all’autore e al movente dell’omicidio.