Catanzaro, esplosione in una baracca: due persone in gravi condizioni (foto Ansa)

Una esplosione si è verificata nel pomeriggio di mercoledì, 9 novembre, a Catanzaro provocando il ferimento di due persone. I due sono stati portati in ospedale dove sono ricoverati in gravi condizioni per varie ferite agli arti inferiori. Non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Le prime notizie

L’esplosione è avvenuta nei pressi di una baracca adibita, forse, a ricovero di animali, posizionata sotto un cavalcavia, in via Galeazzo Da Tarsia. Il boato è stato avvertito distintamente in varie zone della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. La prima segnalazione ai vigili del fuoco parlava dell’esplosione di una bombola di gas, ma, da quanto si è appreso, non è detto che sia questa la causa della deflagrazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dei vigili per accertare l’origine. Sul posto, dopo l’esplosione, non si è verificato un incendio.