La vettura Nissan Micra sulla quale viaggiavano i tre ragazzi, tutti di Cropani, per cause in corso di accertamento, è sbandata in curva andando a scontrarsi contro i gabbioni di sostegno laterali della strada. Il conducente, nell’impatto, è stato sbalzato fuori dalla vettura. L’altra vittima è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco insieme ai soccorritori dei servizi d’emergenza e alla polizia stradale.