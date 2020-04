Catanzaro, minaccia di buttarsi da un ponte: “A causa del coronavirus non ho più soldi”. Poliziotti lo salvano (fonte ANSA)

CATANZARO – “Sono disperato, a causa di questo virus non ho più entrate e non riesco più a pagare le bollette della luce”.

A dirlo, in lacrime, è stato un 40enne di Catanzaro agli agenti di una pattuglia della Polizia stradale ai quali ha manifestato l’intenzione di suicidarsi.

“Non sono un fallito e neppure un farabutto, ma non so come uscirne, sono disperato, ho pensato al suicidio lanciandomi da un ponte” ha detto l’uomo.

Gli agenti – che lo avevano fermato dopo averlo visto compiere un’inversione pericolosa mentre era alla guida della propria auto interrotta solo alla vista della polizia – hanno iniziato a parlare con l’uomo apparso in evidente stato di disperazione e forte disagio emotivo.

Dopo un lungo dialogo, grazie anche al loro senso di umanità e comprensione, gli agenti sono riusciti a dissuaderlo e a rincuorarlo tanto da convincerlo a chiamare il fratello.

Quest’ultimo, confermando lo stato di disagio, ha preso in consegna il congiunto per portarlo a casa, ringraziando i poliziotti per l’intervento.

Mamma minaccia suicidio al Pirellone

Solo ieri una donna, 47enne, aveva minacciato di uccidersi a Milano, all’interno del grattacielo Pirelli, la sede del Consiglio regionale della Lombardia.

La 47enne ha raccontato di vivere in auto assieme al figlio 16enne dopo essere stata sfrattata nel 2019.

Dopo oltre un’ora e mezza di trattativa è stata bloccata con un colpo di taser e poi denunciata per resistenza. (fonte ANSA)