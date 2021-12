Catanzaro, Roberto Sarlo, 34 anni, ferito a colpi di pistola. Arrestato il padre della sua ex (Foto Ansa)

Un uomo di 69 anni è stato arrestato a Catanzaro con l’accusa di aver sparato contro Roberto Sarlo, 34 anni, ex di sua figlia.

Il ferimento a colpi di pistola è avvenuto nella serata di martedì 28 dicembre nel quartiere Santa Maria, alla periferia del capoluogo calabrese.

Roberto Sarlo, raggiunto dal colpo sparato dall’arma tra il collo e la mandibola, è stato ricoverato nell’ospedale civile “Pugliese” e le sue condizioni non sono giudicate gravi dai sanitari.

A trovare il giovane a terra in una via del quartiere, riverso in una pozza di sangue, è stato un passante, che ha telefonato al 113.

Catanzaro, ipotesi movente: contrasti in famiglia

Si rafforza adesso la tesi secondo cui il movente dell’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, sia da collegare a contrasti di natura familiare.