Catanzaro, scuole chiuse martedì 23 ottobre dopo l’allerta meteo

CATANZARO – Domani, martedì, 23 ottobre, le scuole resteranno chiuse a Catanzaro.

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani a seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore.

“Si è tenuto conto – si legge in una nota dell’ufficio stampa del Comune – dell’Avviso di condizioni meteorologiche diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile e inoltrato dalla Prefettura di Catanzaro nel pomeriggio, con il richiamo alla massima attenzione da parte dei sindaci. Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, in previsione del persistere di forti precipitazioni accompagnate da rovesci improvvisi di forte intensità e frequente attività elettrica. Il rischio idrogeologico, motivato anche dalle piogge previste durante la sera, potrebbe comportare rilevanti problematiche per la cittadinanza, e in particolar modo per gli studenti, connesse alle difficoltà di spostamento dei mezzi pubblici e privati”.

“Il sindaco Abramo – si legge ancora nel comunicato – ha anche attivato il Centro operativo comunale per monitorare costantemente la situazione e attuare ogni misura occorrente per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità”.