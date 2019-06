ROMA – Intervistata dal Corriere della Sera, Caterina Balivo parla delle polemiche nate per una sua possibile partecipazione come madrina al Milano Pride. Polemiche nate per una frase di Caterina Balivo estrapolata da una vecchio video Instagram. Vecchio video dove la Balivo, scherzando e parlando di Ricky Martin, diceva: ““Sei bono pure se sei fr…”.

“Ma era un video di una serata tra amici, si scherzava, così come i miei amici omosessuali scherzano quando dicono a mio marito: perché vai con le donne? – ha detto Caterina Balivo al Corriere della Sera – . Mi chiedo se conta più la facciata o la sostanza. Ma poi: il Pride serve a unire e superare le barriere. Quale è la mission? Essere inclusivi o no? È stata esclusa una persona che da anni dice che l’amore è il protagonista e non il genere”.

Caterina Balivo ha comunque preferito fare un passo indietro e rifiutare l’invito come madrina al Milano Pride. “Avevo accettato l’invito degli organizzatori, volevo metterci la faccia. Loro sono stati carini, mi avevano detto di non preoccuparmi delle critiche ma dopo esserci confrontati ho deciso: se molti non mi vogliono, non vado – ha chiarito la conduttrice – . So quale è il mio percorso e il mio pensiero: non ci sto a essere additata, non ho mai discriminato nessuno. Una parte della comunità ha discriminato me”.

“Mi sono dovuta ritirare con grande dispiacere perché non posso rovinare una festa – ha aggiunto – . Il pregiudizio e la discriminazione sono sempre sbagliati: il Pride dovrebbe abbattere le barriere, ma alcuni ne hanno alzata una attorno a me”.

