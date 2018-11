AVELLINO – Caterina Romano è la ragazzina di 15 anni scomparsa da Avellino ormai dal 19 settembre. Le forze dell’ordine indagano e la madre ha lanciato un nuovo appello su Facebook per trovare la figlia. Un appello disperato quello della famiglia, con la ragazza originaria di Acerra che era ospite di una casa famiglia.

La mamma Adriana non si dà pace e nella notte ha tappezzato la città di volantini, oltre a rilanciare l’appello su Facebook e sugli altri social network. La donna vuole far arrivare alla figlia il messaggio che potranno tornare a vivere insieme e che Caterina non dovrà più stare in una casa famiglia. Intanto la foto di Caterina è ovunque e il messaggio disperato della mamma l’accompagna: “Scomparsa. Se la vedete chiamate il numero 3203517059 oppure contattate i carabinieri”.