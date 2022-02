Cava de’ Tirreni: incidente mortale per un poliziotto in moto (Ansa)

Cava de’ Tirreni (Salerno), incidente: auto contro moto della Polizia. Auto contro moto: purtroppo per il motociclista non c’è stato niente da fare: tragico incidente stamattina a Cava de’ Tirreni (in provincia di Salerno). Nell’impatto ha perso la vita un poliziotto in servizio.

Cava de’ Tirreni, incidente: auto contro moto Polizia

Inutili anche se immediati i soccorsi. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda di Santa Lucia, una frazione di Cava.

L’impatto sulla strada interna appena rimessa a nuovo, quella che conduce a Nocera Superiore. Indagini in corso per risalire alle cause dell’incidente.