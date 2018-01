SALERNO – Hanno preso il coltello e si sono colpiti a vicenda con la moglie al culmine di una lite, tutto mentre i figli giocavano nel cortile della loro casa con altri parenti. Salvatore Siani, 48 anni, ha ucciso la moglie Nunzia Maiorano, 41 anni, nella loro casa di Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno. L’uomo invece è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in ospedale.

Il sito de Il Mattino scrive che l’omicidio è avvenuto nel quartiere Sant’Anna di Cava de’ Tirreni, dove moglie e marito vivevano. I loro due bambini erano in cortile a giocare con alcuni parenti, mentre i genitori in casa stavano discutendo per l’ennesima volta. In questa occasione, però, si sono armati di coltello in cucina e hanno iniziato a colpirsi a vicenda. Non sembra che la coppia avesse denunce in merito a pregresse violenze domestiche. Ad allertare le forze dell’ordine i vicini di casa della coppia, a quanto pare allarmati dalle urla che provenivano dalla casa: